Ahşap Tornacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7523.22



Meslek Adı : Ahşap Tornacısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Birim Grubu : Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı :Ahşap malzemeye torna tezgahında dairesel veya silindirik şekil verme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Ahşap Tornacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ağaç malzemeyi temin etmek ve kalitesini kontrol etmek,

b) Ağacı numune ölçülerine göre kesmek, delik işlemlerini yapmak ve tornalanacak yerlerini işaretlemek,

c) Dişli puntayı ve orta yatağı tornaya bağlamak,

d) Aynayı fener miline ve mandreni puntaya bağlamak,

e) Punta mesafesini, torna devrini, siperi ve ölçü aletlerini ayarlamak,

f) Parçanın merkezini işaretlemek, iki punta arasına bağlamak ve kabasını almak,

g) Kalıp ve pergelle parçayı işaretlemek ve parçaya şekil vermek,

h) Aynada işlenen parçayı delmek, zımparalamak ve sökmek,

i) Parçaların montajını yapmak ve cilalamak veya boyamak,

j) Tezgah yağlarını ve tesisatını kontrol etmek,

k) Rulmanları ve motor kayışını değiştirmek,

l) Bıçaklara ağız açmak ve bilemek,

m) Ölçü aletlerinin bakımını yapmak,

Ahşap Tornacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri mesleği için “1212.02” kod olarak kullanılır iken Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü mesleği için “8143.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Tornacısı Meslek Kodu “7523.22” olarak belirlenmiştir.