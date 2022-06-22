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Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

Eminönü Meydanı'nda bir grup vatandaş tarafından darp edilen Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu'nun kim olduğu ve neden dayak yediği merak edildi. Peki Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda bir grup vatandaş tarafından darp edildi. Olaya ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Muhabirin neden dayak yediği merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi? sorularının yanıtına yer verdik...

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

AHSEN TV MUHABİRİ BÜLENT YAPRAKLIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Ahsen TV'nin muhabiri olan Bülent Yapraklıoğlu'nun Youtube'da 122 bin abonesi vardır.

Yaptığı sokak röportajlarıyla dikkat çeken Bülent Yapraklıoğlu'nun bir de kitabı vardır.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bülent Yapraklıoğlu'nun Instagram'da 72 bin takipçisi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi yer almamaktadır.

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

BÜLENT YAPRAKLIOĞLU NEDEN DAYAK YEDİ?

Tahrik edici sorularıyla ünlü Bülent Yapraklıoğlu halk tarafından dövüldü.

"Yüz milyon dolar verseler namazı bırakır mısın?, En son ne zaman Kuran'ı- Kerim okudunuz, Nasıl abdest alınır" gibi ilginç sorularıyla dikkat çeken ve tanınan Youtube kanalı Ahsen Tv'de sokak ropartajı yapan Bülent Yapraklıoğlu vatandaştan meydan dayağı yemesi ile gündem oldu.

YouTube'da yaptığı röportajlarla tanınan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlar tarafından darp edildi.

Sokak röportajı yaptığı sırada kendisiyle karşıt görüşlü vatandaşlarla yaşadığı tartışma kavgaya dönüşünce durum kameralara da yansıdı.

AhsenTV sunucusunun kavga sırasında kıyafetleri parçalanırken kendisine vuran kişilere, kafa atmaya çalıştığı dakikalar sosyal medyada gündem oldu.

Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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