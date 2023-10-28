AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'

Pendik'in önemli sivil toplum kuruluşlarından Biri olan AHSİAD Başkanı İbrahim Çam 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur' diyerek Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'

Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur.

Bunların 15’i büyük Hakanlık (imparatorluk), 38’i imparatorluk olmayan Devlet, 34’ü Beylik, 4’ü Atabeylik, 17’si Hanlıktır.

29 Ekim 1923 de BÜYÜK TÜRK MİLLETİ Binlerce yıllık Ebed Müddet Devlet Şiarı ile kurduğu yeni devletinin yönetim şeklini, CUMHURİYET olarak tadil etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine ulaşma ideali ile;
100. Yılında TÜRKİYE CUMHURİYET’i, Kuruluşuna Mihmandar olduğu Türk Devletleri teşkilatı yanında,güçlü insan kaynağı, üretim kapasitesi ve dahi güçlü ekonomisi ile bölgesinde LİDER ÜLKE olma yolunda azim ve kararlılıkla ilerlemektedir.

AHİSİAD; Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türkiye Cumhuriyeti nin ideallerini gerçekleştirme ülküsüne bağlı, özsermayemiz AHİLİK TEŞKİLATI disiplinlerini Devleti ve dahi Milleti ile buluşturma azmi ile tüm gücüyle çalışmaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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