Ahti Strati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahti Strati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahti Strati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahti Strati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahti Strati 5 Mart 2003 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahti Strati Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahti Strati'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahti Strati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahti Strati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahti Strati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahti Strati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2020 yılında Pärnu Vaprus

1 Ocak 2021 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Ahti Strati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahti Strati şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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