Ahududu Şurubu ne demek, TDK'ya göre Ahududu Şurubu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahududu şurubu ne demek? Ahududu şurubu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahududu şurubu kelimesi. Peki ahududu şurubu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahududu şurubu nedir, ahududu şurubu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHUDUDU ŞURUBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahududu şurubu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahududu şurubu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahududu özü ile hazırlanan içecek



AHUDUDU ŞURUBU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çevresi dövmeli gümüş taslar içinde içilen buzlu bir ahududu şurubunun bir yaz sonu ılıklığıyla dolu kokusuna doyum olmadığını söylerler.

