Ahzükabz ne demek, TDK'ya göre Ahzükabz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahzükabz ne demek? Ahzükabz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahzükabz kelimesi. Peki ahzükabz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahzükabz nedir, ahzükabz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHZÜKABZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahzükabz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahzükabz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahzükabz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendine mal etme

- Para tahsili yapmaya yetkili olma

