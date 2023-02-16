Aias Aosman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aias Aosman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aias Aosman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aias Aosman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aias Aosman 21 Ekim 1994 tarihinde Kamishli şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suriye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da أياز عثمان‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aias Aosman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Aias Aosman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pendikspor futbol takımında oynamaktadır. Pendikspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aias Aosman'nin Pendikspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aias Aosman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.de/aias10a

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Aias Aosman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aias Aosman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aias Aosman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aias Aosman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2009 yılında Pr. Espelkamp

1 Temmuz 2011 yılında SC Wiedenbrück

1 Ocak 2012 yılında 1.FC Köln II

12 Temmuz 2013 yılında Regensburg

7 Temmuz 2015 yılında Dresden

26 Temmuz 2019 yılında Adana Demirspor

5 Ekim 2020 yılında Tuzlaspor

8 Şubat 2021 yılında FC Hermannstadt

3 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Adana Demirspor

18 Ağu 2022 yılında Ionikos Nikeas

13 Ocak 2023 yılında Pendikspor

Aias Aosman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aias Aosman şuan Pendikspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aias Aosman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Minderheide, Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück (-2009)

Suriye takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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