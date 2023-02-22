Aidan Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Wilson 2 Ocak 1999 tarihinde Hongkong şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Wilson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Aidan Wilson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Wilson'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aidan Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aidan Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rangers FC U17

1 Temmuz 2016 yılında Rangers U20

9 Şubat 2018 yılında Dumbarton FC

14 Mayıs 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

3 Ağustos 2018 yılında Forfar Athletic

7 Ocak 2019 yılında Rangers II

25 Eylül 2019 yılında Edinburgh City

31 Mayıs 2020 yılında Rangers II

11 Eylül 2020 yılında Crusaders

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

Aidan Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Wilson şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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