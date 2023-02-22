Aiden Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiden Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiden Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiden Kelly 5 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiden Kelly Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aiden Kelly'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aiden Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiden Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aiden Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiden Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Aiden Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiden Kelly şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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