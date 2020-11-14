AIDS Hastalığı Nedir? Aids Belirtileri Nelerdir, Nasıl Bulaşır?

AIDS Hastalığı Nedir?

AIDS hastalığının Türkçe karşılığı kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromudur. AIDS hastalığı virüs kaynaklı bir bağışıklık problemidir. HIV yani AIDS virüsü vücudun savunmasında rol oynayan akyuvar hücrelerini yok ederek bağışıklık siteminin baskılanmasına neden olur.

AIDS Belirtileri Nelerdir?

HIV virüsü vücuda girdiğinde uzun bir süre belirtiye neden olmayabilir. Virüs vücuda girdikten hemen sonra çoğalmaya ve hücreleri etkilemeye başlar. Belirtileri çok kolay fark edilen şeyler değillerdir.

Örnek olarak: yorgunluk, halsizlik, aralıklı ishal ve benzeri.

AIDS için en spesifik belirtiler: ağızda beyaz leke görünümünde plak varlığı, ağız içinde beyaz lezyonlar ve sık sık hasta olunmasıdır. Hastalık ilerledikçe hızlı kilo kaybı, gece terlemesi, ağız içindeki beyaz lezyonların büyüyerek derin yaralar haline gelmesi, vücudun değişik bölgelerinde pembe, mor yara benzeri lekeler, solunum yolu rahatsızlıkları gibi problemler boy göstermeye başlar.

AIDS Nasıl Bulaşır?

Bu hastalık, enfekte olmuş(virüsü vücudunda taşıyan) kişilerin vücut sıvılarının, enfekte olmamış kişilere teması sonucu ile yayılım gösterir. Bu vücut sıvıları: kan, sperm, vajina salgısı ve anne sütü olabilir.

AIDS vücut sıvısı temasıyla bulaştığından dolayı pek çok yolla bulaşım gösterebilir. Bunlardan bazıları: cinsel yolla, kan yoluyla, anneden bebeğe bulaşma şeklindedir.

AIDS hastalığı bilinenin aksine tükürük, ter, idrar, gözyaşı, hapşırık, öksürük gibi yollarla bulaşmaz. Aynı şekilde aynı tabak, çatal, bıçak, havlu kullanımı; ortak tuvalet, duş kullanımıyla; sivrisinek ve böcek ısırıklarıyla, tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak, aynı ortamda bulunmak gibi sosyal davranışlarla bulaşmaz.

Elbette öpüşmeyle bulaş olan HIV vakaları da mevcuttur ancak bunun nedeni HIV'in tükürük yoluyla bulaşması değil; partnerlerden birinin ağız yarası olması ya da kanaması olması durumda HIV'in kan yoluyla bulaşmasından dolayı olmasıdır.

HIV, dış ortamda hava ve güneşle temas ettiğinde kısa sürede bulaştırıcılığını kaybetmektedir. HIV içeren kan ya da vücut sıvısının sağlam deriye temas etmesi bulaşa neden olmaz.

HIV, yukarıda açıkladığımız gibi anneden bebeğe geçebildiği için; anne, bebeğini emzirmemelidir.

Damar içi uyuşturucu madde kullanıcılarında ortak enjektör kullanımıyla; dolaylı olarak kan alışverişi yapıldığından dolayı HIV bulaş riski çok yüksektir.

AIDS Tanısı Nasıl Konur?

Tanı işlemi için yapılacak olan ilk test ELISA testidir. Bu test sonucu negatif çıkarsa kişinin AIDS ile ilgili bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılır ancak pozitif çıkarsa test yenilenir ve sonuç tekrar pozitif çıkarsa Western blot adlı doğrulama testi yapılır. Doğrulama testi de pozitif çıkarsa kişiye AIDS tanısı konur.

AIDS Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tıbbın gelişmesiyle beraber artık AIDS nedeniyle olan ölüm sayısı ciddi seviyede azalmıştır. AIDS tedavinin amacı, virüsün vücuda girişiyle birlikte azalmaya başlayan bağışıklık sistemi hücrelerinin azalmasını engellemektir. AIDS hakkında aklımızda kalan pek çok ölüm haberi var. Ancak bilinenin aksine AIDS öldürmüyor.

AIDS virüsü bağışıklık sistemini güçsüzleştirerek vücut savunmasını düşürüyor. AIDS'in bazı kişilerde ölüme neden olmasının sebebi: geç fark edilme sonucu tedavinin de gecikmesi ve virüsün bağışıklık sistemini çökertmesi. Ancak AIDS zamanında fark edilirse tıpkı bir kronik hastalık gibi ilaçlarla tedavi edilebilecek korkulmaması gereken bir hastalıktır.

AIDS’den korunma yolları nelerdir?

Bireylerin korunmasız cinsel ilişkiden kaçınması gerekir. Ayrıca hastanede yapılacak her türlü işlemde tek kullanımlık cerrahi aletler zorunludur. Türkiye’de yapılan organ nakillerinden önce gerekli tüm testler yapılır ve buna HIV testi dahildir.