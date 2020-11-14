Aids Hastalığı Nereden Çıkmıştır? Aids hastalığı hakkında bilgi

HIV orijini maymunlar mı?

Maymunlarda görülen SIV, 1999’da keşfedildi. Sonrasında maymunların birbiri ile olan etkileşimi sonucu SIV’in popülasyon arasında bulaştığı görüldü. Farklı maymunlarda olan SIV’ler bir araya gelerek değişik genomda bir virüse dönüşünce bilim insanları HIV virüsünün bu şekilde insanlara bulaşmış olabileceği kanaatine vardılar.

Bulaşma konusunda kabul gören en büyük teori avcılık teorisidir. İnsanların maymunları avlanması, etinin tüketilmesi veya parçalama işleminde açık yaralarından maymun kanı teması sonucu virüsün insanlara geçtiği düşünülmektedir.

Aynı değişik genomdaki SIV’ler gibi insanlarda da 4 farklı grup HIV bulunmaktadır. Aralarındaki mekanizma ve gruplaşma benzerliğinden HIV virüs kaynağı SIV olarak gösterilmektedir.

AIDS insanlar arasında nasıl bulaşır?

Bulaşma yolları 3 şekilde sıralanabilir, ilki virüsü taşıyan bir kişi ile korunmasız cinsel ilişkiye girilmesi sonucunda olur ve bilinenin aksine oral ilişki de Aids’in bulaşmasına sebep olur.

İkincisi virüsü taşıyan kişinin kanına temas edilmesi sonucu veya organ nakli sırasında gerçekleşir. Üçüncüsü gebelik sırasında anneden bebeğe geçmesidir. Bu sebepten olayı Aids’li bireylerin gebe kalması son derece tehlikelidir, bu durumda bebek için ilaç tedavisine başlanmalı ve emzirmekten kaçınılmalıdır.

AIDS'in semptomları nelerdir?

Aids’in en tehlikeli yanı virüs vücuda ilk girdiği sırada direk olarak HIV belirtileri göstermemesidir ve bunların ortaya çıkması 10-12 yılı bulabilmektedir. Hal böyle olduğunda rutin kontroller dışında virüsün varlığını belirlemek mümkün değildir. Virüs vücuda girdikten 2-6 hafta sonra bilinen pek çok diğer virüs semptomu gibi ateş, eklem ağrıları, ishal, uçuk, yorgunluk vb. görülür. Belirli bir süre sonra basit bir enfeksiyon gibi bu semptomlar kendiliğinden geçmektedir.

İşte bu noktada eğer test yaptırılıp belirlenmezse kişinin vücudunu saran virüs topluluğu bağışıklık sistemini içten tüketmektedir. Bilinen bir tedavi olmaması sonucu kişinin yok olan bağışıklığı sebebiyle normal bir insanı hasta etmeyecek bakteri, virüs veya parazit Aids olmuş bir bireyi öldürmektedir. Aslında bu noktada kişinin ölümüne sebep veren direk virüs değil, çökmüş bağışıklık sistemidir.

AIDS’den korunma yolları nelerdir?

Bireylerin korunmasız cinsel ilişkiden kaçınması gerekir. Ayrıca hastanede yapılacak her türlü işlemde tek kullanımlık cerrahi aletler zorunludur. Türkiye’de yapılan organ nakillerinden önce gerekli tüm testler yapılır ve buna HIV testi dahildir.

