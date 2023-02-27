Ailan Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ailan Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ailan Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ailan Halilovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.