Ailan Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ailan Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ailan Halilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ailan Halilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ailan Halilovic 30 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ailan Halilovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ailan Halilovic'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ailan Halilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ailan Halilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch
30 Haziran 2023 yılında Differdange U19
Ailan Halilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ailan Halilovic şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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