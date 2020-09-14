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  3. Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasından faydalanmış 805 genç, kamuda istihdam edilecek

Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasından faydalanmış 805 genç, kamuda istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini duyuruldu. Günümüze dek, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin ataması yapılmıştı.

Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasından faydalanmış 805 genç, kamuda istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 14 Eylül'de başlayacağını, 21 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Aile Bakanı Selçuk: Devlet korumasından faydalanmış 805 genç, kamuda istihdam edilecek

Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasından yararlanmış 805 gencimizi kamuda istihdam edeceğiz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz."

Öte yandan, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayınlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Berna Akkaya
Editör


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