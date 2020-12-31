Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı | Bakanlık uzman yardımcılığı alımı şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcılığı alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detayları öğrenmek istiyor. İşte Bakanlık uzman yardımcılı alımı şartları ve başvuru tarihi hakkında bilgiler...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrosuna sözlü sınavla uzman yardımcısı alacak. Ondan fazla kadroya yapılacak alımlar için başvurular başlıyor. Peki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Bakanlık uzman yardımcılığı alımı şartları neler? Yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere bakanlığın internet sayfalarından ulaşılabilirsiniz.
HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?
Farklı kadrolardan toplam 250 kişilik alım yapılacak. İşte o kadrolar;
iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35
hukuk bölümünden 35
İstatistik ve ekonometri bölümlerinden 30
Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30
Psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25
Sosyal hizmet bölümünden 20
Maliye ve muhasebe bölümlerinden 15
Sosyoloji bölümünden 10
İşletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10
Çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10
Gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5
Basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5
Mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7
Eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3
Fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5