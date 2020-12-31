Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı | Bakanlık uzman yardımcılığı alımı şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrosuna sözlü sınavla uzman yardımcısı alacak. Ondan fazla kadroya yapılacak alımlar için başvurular başlıyor. Peki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Bakanlık uzman yardımcılığı alımı şartları neler? Yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere bakanlığın internet sayfalarından ulaşılabilirsiniz.

HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?

Farklı kadrolardan toplam 250 kişilik alım yapılacak. İşte o kadrolar;

iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35

hukuk bölümünden 35

İstatistik ve ekonometri bölümlerinden 30

Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30

Psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25

Sosyal hizmet bölümünden 20

Maliye ve muhasebe bölümlerinden 15

Sosyoloji bölümünden 10

İşletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10

Gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5

Basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5

Mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7

Eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5

Mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3

Fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5