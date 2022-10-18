Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

Aile hekiminden memnun olmayan veya taşınma durumu olduğu için aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer? e-Devlet aile hekimi değiştirme ekranı...

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Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

Sağlık ocağında muayene olan her hastaya Sağlık Bakanlığı tarafından bir aile hekimi seçilmiştir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı vatandaşların istekleri doğrultusunda aile hekimlerini değiştirme olanağı da sağlamaktadır. Bu nedenle aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer? sorularına yanıt aramaktadır.

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR 2022 ?

Vatandaşlar, e-Devlet ve Sağlık Bakanlığının elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden aile hekimini değiştirebilmektedir. Değişiklik talebi onaylandıktan sonra iptal edilemez.

Yazılı talep ile kişinin kendisinin seçmek istediği aile hekimine veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezine / İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvuru ile yapılabilmektedir.

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

E Nabıza girildiğinde vatandaşlara aile hekimi değişikliği için şu uyarılar yapılmaktadır:

1. Kayıtlı vatandaş sayısı 3500'den fazla olan hekime geçiş yapamazsınız.

2. 3 ay içerisinde en fazla 1 defa geçiş yapabilirsiniz.

3. Her ayın 5'i ile 24'ü arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59'da gerçekleşir. Ayın 25'inden itibaren sonraki ayın 5'ine kadar olan değişiklik talepleri sonraki ayın 4'ünde gece 23:59'da gerçekleşir.

4. İstemeniz durumunda değişiklik taleplerini gerçekleşme zamanına kadar iptal edebilirsiniz. Değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamaz..

5. Aile hekimi listesinde 3.000 altı nüfusu olan aile hekimleri yeşil renk, 3000-3500 arası nüfusu olan aile hekimleri sarı renk, 3.500 ve üzeri nüfusu olan aile hekimleri kırmızı renk ile gösterilmektedir. Entegre birimlerde (E) 1650 altı nüfusu olan aile hekimleri yeşil renk, 1650-2000 arası nüfusu olan aile hekimleri sarı renk, 2.000 ve üzeri nüfusu olan aile hekimleri kırmızı renk ile gösterilmektedir. Kırmızı renk ile gösterilen aile hekiminin seçimine izin verilmez.

Vatandaşlar sisteme girdiklerinde il ve ilçe seçtikten sonra değişiklik gerekçesi ve aile sağlımı merkezi seçtikten sonra hekimlerini seçebilirler.

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ GÜN SÜRER?

Elektronik ortamda yapılan aile hekimliği değişikliği her ayın 5'i ile 21'i arasında yapılırsa aynı gün için de saat 23.59'a kadar gerçekleşir.

Ayın 21'inden sonra ayın 5'ine kadar olan değişiklikler ise ayın 5'inde gece 23.59'a kadar tamamlanır. Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamamaktadır.

Bir aile hekiminin kayıtlı vatandaş sayısı 4 binden fazla ise hekim seçilemez. Üç ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilmektedir.

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır 2022 ? Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer e- Devlet ?

e- DEVLET AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME EKRANI

e-Devlet'e giren vatandaşlar arama kısmına " Aile Hekimi Değiştirme" yazdıktan sonra çıkan ekranda açılan linke tıklayarak e-Nabız'a yönlendirilecek. Buradan da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

e- DEVLET AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME EKRANI

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