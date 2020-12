Ailenin 'kızımız şımarık' dediği 13 yaşındaki öğrenciyi ağabeyinin 8 yıl istismar ettiği ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te yaşanan olayda, M.E (13) sınıfta öğretmeni tarafından dağıtılan 'Öğrenci Bilgi Formu'na aile içinde şiddet gördüğünü yazdı. Formu okuyan sınıf öğretmeni küçük kızla görüşme sağlayınca M.E bu kez ağabeyinin kendisine 5 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Savcılığa intikal edilen skandal olayda ağabey Ş.E. hakkında "Zincirleme şekilde kan bağıyla bağlı çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. M.E. , yargılama aşamasında ağabeyi hakkındaki cinsel istismar ile ilgili ifadesini geri çekti. Ancak mahkeme, ailesinin korkusundan ifadesi geri çektiğini gerekçe göstererek Ş.E.'ye 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

''AİLEM KIZLARI ÖNEMSEMİYOR''

Pendik'te 13 yaşındaki M.E., ortaöğrenim gördüğü okulun sınıf öğretmeni tarafından 28 Eylül 2018 tarihinde dağıtılan 'Öğrenci Bilgi Formu'na el yazısı ile ailevi sorunları olduğunu, şiddet gördüğünü yazdı. Bu yazı üzerine okulda görevli rehber öğretmeni ile sınıf öğretmeni M.E. ile üç ayrı görüşme yaptı. Aynı anne ve babadan 13 kardeşi olan M.E., ailesinin kendisini okutmak istemediğini, kızları önemsemediğini, liseye göndermeyeceklerini söyledi.

EVDE OLUMSUZLUK TESPİT EDİLEMEDİ

Öğretmenler aileyi ziyaret etti ancak somut bir olumsuzluk tespit etmedi. M.E.'nin anne ve babası kızlarını okutacaklarını söyledi. Öğretmenlerin ziyaretinden ve ilgisinden cesaret alan M.E., bir süre sonra sınıf öğretmenine kendisinden 4 yaş büyük ağabeyi Ş.E.'nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. M.E. ağabeyisinin 5 yaşından beri kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. M.E., ailesinde erkeklerin daha çok önemsendiğini ve suçun kendisine atılacağı korkusu ile bunu daha önce dile getirmediğini ifade etti.

İFADESİNİ TEKRARLADI

Öğretmenler tarafından tutulan tutanak karakola gönderildi. M.E., karakolda aynı ifadesini tekrarladı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ş.E. hakkında "Zincirleme şekilde kan bağıyla bağlı çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

''İFTİRA ATTIM, PİŞMANIM''

M.E., yargılama aşamasındaki duruşmalarda dışarıya çıkmasına izin vermediği, kendisini dövdüğü gerekçesi ile ona iftira attığını belirterek, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi geri aldı. M.E., "Hazırlıktaki ifadem doğru değil, hepsini uydurdum. İnanmıyorsunuz ama böyle olaylar çok yayılıyor. Herkesin başına geliyor ama benim başıma gelmedi. Bu olayın buralara geleceğini bilmiyordum, rehberlik öğretmeni bu işi çok uzattı. Ağabeyime böyle bir iftira attığım için çok pişmanım" dedi.

''KIZIMIZIN ŞIMARIK''

Tanık olarak beyanları alınan M.E.'nin babası K.E., kızının oğluna iftira attığını söylerken, annesi S.E. de kızının şımarık olduğunu öne sürerek, "Olmadığı halde böyle bir olayı uydurup anlatmış olduğunu düşünüyorum" dedi. M.E.'nin annesi ve babası oğullarından şikayetçi olmadıklarını söylediler. Anne ve babası kızlarının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Bu iddia üzerine Mağdur M.E.'nin avukatı Kerim Tunç Erturan, mağdurenin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 23 Eylül 2019 tarihli raporda, "Mağdure M.E.'nin olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına ve beyanlarına itibar edilmesine engel olacak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin olmadığı tespitine yer verildi.

KORUYUCU TEDBİRLER İSTENDİ

M.E.'nin avukatı Kerim Tunç Erturan, SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Ş.E.'nin cezalandırılmasını istedi. Avukat Erturan, kararla birlikte hala ailesi ile aynı evde yaşayan M.E. için koruyucu tedbirler alınmasını talep etti.

10 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.E.'ye 15 yaşından küçük kız kardeşine yönelik eyleminden dolayı "Zincirleme şekilde kan bağıyla bağlı çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl ceza verdi. Sanık Ş.E. suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğundan ceza 12 yıl hapis cezasına düşürüldü. 'İyi hal' indirimi ile cezayı 10 yıla düşüren mahkeme, kararla birlikte tutuklanmasına da karar verdi. Cezayı çok bulan Ş.E.'nin avukatı bu kararı İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz etti.