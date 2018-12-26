Aile meselesi kanlı bitti! Bacanağını sokak ortasında öldürdü!

Olay, öğle saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Etrafta olayı gören vatandaşların İddialarına göre Nuri Becit, aralarında ailevi bir mesele yüzünden husumet olan A.B. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Bu sırada üzerinden tabancayı çıkaran A.B., bacanağı Nuri Becit'in üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar Nuri Becit'in göğsüne ve karnına isabet etti.

ORTADAN KAYBOLDU

Kanlar içinde yere yığılan Nuri Becit, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Becit kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırgan ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS SİLAHLI KATİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek A.B.'nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.