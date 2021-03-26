Aile Sosyal Destek Personeli Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2635.17



Meslek Adı : Aile Sosyal Destek Personeli

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi, gereksinim duydukları hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması ve söz konusu hizmetlerin yararlananlara sağladığı imkanların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi, ailenin durumunun ve gelişiminin izlenmesi, veri analizi yapması ve sosyal risk haritasının çıkarılması gibi hususlarda çalışmalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Aile Sosyal Destek Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hane ziyaretleri gerçekleştirme, sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda bilgilendirmede bulunma, fert ve aileleri ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirme vedurumlarını izlemek,

b) Sahadan elde edilen verilerin analiz edilmesi ve sosyal risk haritasını çıkarmak,

c) Çağrı merkezleri, başvurular, yazışmalar veya çeşitli bildirimler aracılığıyla kendisine yönlendirilen bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,

d) Yönlendirme sürecinde tüm seçenekleri değerlendirerek aile için en uygun çözümü veya çözümleri sunarak rehberlik etmek,

e) Hanedeki sorunun tespiti, çözümü ve bir sonraki ziyaret süreci ile ilgili bildirimi ve müdahalesi yasal zorunluluk gerektirmeyen kararları aile ile birlikte istişare ederek almak,

f) Tüm süreç boyunca ailenin yüksek yararını gözeterek ve aileden alacağı geri bildirimler doğrultusunda hareket etmek,

g) Hane görüşmesi esnasında; çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara öncelik vermek,

h) Vatandaşa sunulacak hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını dikkate almak,

i) Mesleki formasyonuna uygun olarak verimli, iş birliği içerisinde etik ilkeler çerçevesinde çalışmak olarak belirlenmiştir.

Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği) mesleği için “2132.41” kod olarak kullanılır iken Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı mesleği için “7314.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Kodu “2635.17” olarak belirlenmiştir.