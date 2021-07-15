Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Fatma Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. Bunun üzerine Fatma Öncü'nün kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtına yer verdik.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI FATMA ÖNCÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

19 Şubat 1976 Erzurum İspir Değirmenli köyünde dünyaya gelen Fatma Öncü avukattır. İlk ve orta öğrenimini , İzmir /Karşıyaka Gazi Lisesin’ de okuyan Öncü yükseköğrenimini , Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Fatma Öncü dünyanın 14 ülkesinde üretim yapan Fransız petrol şirketinin Diyarbakır üretim Sahasın da 1995-2016 yılları arasında yönetici olarak görev yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili seçimlerin de Ak Parti Diyarbakır 9.sıra adayı olan Öncü, 2011-2015 Ak parti Genel merkez kadın kolları MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti Ankara 1.Bölge 6.sıra adayı olmasının ardından 2018 6. Olağan Kongrede Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.

2021 7. olağan kongrede Genel merkez Disiplin kurulu Üyesi seçildi.

Halen Ankara barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Öncü İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Fatma Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı.