Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmen duyurdu! Çocuklu ailelere müjde! Ödemler kısa sürede hesaplara yatacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından verilen müjdeye göre okulların açılmasına az bir zaman kala çocuklu ailelerin ekonomik olarak biraz rahatlamaları adına gerekli koşulları karşılayanlara maddi destekte bulunacakları bilgisini verdi.

Rukiye Karapunar
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmen duyurdu! Çocuklu ailelere müjde! Ödemler kısa sürede hesaplara yatacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ekonomik yardımlar devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın okulların açılmasına az bir zaman kala çocuklu ailelere müjdeli bir haber vererek belirli koşulları karşılayıp başvuru yapan ailelere maddi olarak yapılacak yardımların detaylarını paylaştı.

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2.337 LİRA MADDİ DESTEK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında çocuklu ailelere yapılacak olan yardım ile e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası maddi destek almaya hak kazanan ailelere bakanlık tarafından 2.337 lira destek sağlanacak.

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BAKAN DERYA YANIK DUYURDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarının ve masraflarının karşılanması için yapılacak olan maddi destek programı hakkında "SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık” ifadelerine yer verdi.

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KOŞULLARIN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUNMASI GEREKİYOR

E-devlet tarafından yapılacak olan ve belirli koşulları karşılayan ailelere yapılacak desteği almak için belirlenen koşulların karşılanması halinde başvuru yapılması ve en yakın hizmet birimine başvurulması gerektiği bildirildi.

Yapılacak olan maddi destek programından yararlanmak için karşılanması gereken koşullar şu şekildedir;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

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Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

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