Aileniz, arkadaşınız, eşiniz mi yok? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Para karşılığında insan kiralayabilirsiniz! İşte o uygulama!

Japonya'da yaygın olan yalnızlık duygusu ve artan intihar vakaları nedeniyle insanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için insan kiralayabileceği bir uygulama geliştirildi. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Japonya'da, en çok rastlanan psikolojik problemlerden biri yalnızlık olarak gösteriliyor. Sık sık yaşanan intihar olayları da bunu doğrular nitelikte. İnsanlar en mutlu günlerini paylaşacak, doğum günleri, mezuniyetleri ya da derdi sıkıntısı olduğunda yanında olacak birilerini arıyor. Bu problem, girişimci kafası olan insanlar tarafından para kazandıracak bir sorun olarak görülmüş.

OYUNCU KİRALAYABİLİYORLAR

Buna göre bir uygulama geliştirilerek, insanların yalnız geçirmek istemediği günlerde onlara eşlik edecek, yakın arkadaşı ya da ailesi gibi davranacak oyuncular kiralamaları sağlanmış. Verdiği samimiyet hissiyatı tartışılır tabii ama en azından yalnız olmayayım diye düşünen insanlar, uygulamadan kiraladığı oyuncularla vakit geçirebiliyor.

Aileniz, arkadaşınız, eşiniz mi yok? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Para karşılığında insan kiralayabilirsiniz! İşte o uygulama!

Belli bir saat aralığı için anlaşılan oyuncular, popülerliğine göre ücretlendiriliyor. Ayrıca kiralanan oyuncularla fiziksel temas içerisine girmek tamamen yasaklı.

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