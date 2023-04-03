Aiman Achemlal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiman Achemlal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiman Achemlal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiman Achemlal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiman Achemlal 5 Mart 2003 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiman Achemlal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aiman Achemlal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aiman Achemlal'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aiman Achemlal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiman Achemlal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aiman Achemlal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiman Achemlal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2020 yılında ADO U18

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

Aiman Achemlal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiman Achemlal şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Quintius (-2013), SV VELO (2013-2017), Ajax (2017-2019), Sparta Rotterdam (2019-2020), ADO Den Haag (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.