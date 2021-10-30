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Ait ne demek, TDK'ya göre Ait kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ait kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ait ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ait nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ait kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ait ne demek, TDK'ya göre Ait kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ait ne demek? Ait TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ait kelimesi. Peki ait ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ait nedir, ait kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ait kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ait kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ait kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili

AİT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ait olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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