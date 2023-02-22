Aitor Cantalapiedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Cantalapiedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Cantalapiedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Cantalapiedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Cantalapiedra 10 Şubat 1996 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aitor Cantalapiedra Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Cantalapiedra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Aitor Cantalapiedra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aitor Cantalapiedra'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aitor Cantalapiedra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.cantalapiedra/

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Aitor Cantalapiedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aitor Cantalapiedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aitor Cantalapiedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Cantalapiedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2009 yılında St. Andreu Alt.

1 Temmuz 2010 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Cornellà Alty.

1 Temmuz 2013 yılında Cornellà U19

1 Mayıs 2014 yılında Barça U19

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona B

13 Ocak 2016 yılında Villarreal CF B

7 Ağustos 2017 yılında Sevilla Atl.

31 Temmuz 2018 yılında Twente

1 Temmuz 2020 yılında Panathinaikos

Aitor Cantalapiedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Cantalapiedra şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

PB Cinc Copes (2001/02), FC Barcelona (2002–2006), RCD Espanyol Barcelona (2006–2009),UE Sant Andreu (2009/10),CF Damm (2010–2012), UE Cornellà (2012–2014), FC Barcelona (2014/15)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.