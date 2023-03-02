Aitor Pascual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Pascual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Pascual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Pascual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Pascual 10 Ekim 1998 tarihinde Ferrol şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aitor Pascual Seijas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Pascual Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Aitor Pascual, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Aitor Pascual'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aitor Pascual Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aitor Pascual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aitor Pascual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Pascual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2016 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Levante

2 Temmuz 2017 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2018 yılında Atl. Levante

24 Temmuz 2019 yılında CE Sabadell

13 Ağustos 2020 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2022 yılında Racing Ferrol

Aitor Pascual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Pascual şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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