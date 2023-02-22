Ajani İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajani İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajani İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ajani İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ajani İbrahim 13 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ajani İbrahim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajani İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ajani İbrahim'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ajani İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ajani İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2015 yılında Shooting Stars
1 Ocak 2016 yılında Al-Faisaly SC
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
13 Ocak 2018 yılında Enugu Rangers
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
9 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Ajani İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ajani İbrahim şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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