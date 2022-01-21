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  3. Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"

Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"

Sermiyan Midyat'ın tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındığı iddia edildi. Midyat, konuyla ilgili olarak, "Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmacı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim" diyerek iddiaları yalanladı.

Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"

Demirören Haber Ajansı (DHA), bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat'ın, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındığı haberini yayınladı.

Ünlü oyuncu hakkında 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"

Akçadağ Adliyesi'ne götürülen Midyat'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı (AA) da, Sermiyan Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığını bildirdi. AA, Midyat'ın kesinleşmiş para cezasını ödemesi sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.

Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"​​​​​​​

''MERAK BUYURMAYIN, GAYET GÖZ ÖNÜNDEYİM''

Haberlerin ardından sosyal medyasından yaptığı açıklamada Midyat, ''Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmacı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim'' dedi.

Ajansların peş peşe girdiği gözaltı haberlerine Sermiyan Midyat'tan yanıt! "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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