Ajax 0–1 Benfica | Maç sonucu, özeti Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax ile Benfica Şampiyonlar Ligi karşı karşıya geldi. İlk maç yenişemeyen iki takımdan Benfica bu kez rakibini devirmeyi başardı ve üst tura yükselen taraf oldu.

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Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı. Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri