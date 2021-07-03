Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

Türk sanat camiasının önemli isimlerinden Ajda Pekkan, koronavirüs kapsamında getirilen yasakların sona ermesiyle, uzun süre ara vermek zorunda kaldığı sahnesine, sevenlerine kavuşuyor. Ajda Pekkan, 3 Temmuz 2021 tarihinde Bodrum’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

PARAYI VEREBİLEN, AJDA'YI DİNLER!

Pandemi sonrası her sanatçı gibi etkinliklere uzun bir ara veren Pekkan'ın, bomba gibi dönüşüyle herkesi kendine hayran bırakacağı hiç şüphesiz belli. Ancak Ajda Pekkan’ı dinlemek için mekâna gidecek olan hayranlarını uyaralım istedik. Konsere gitmek isteyen vatandaşlar kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Sizler için Ajda Pekkan’ın sahne alacağı mekânın giriş ücretlerini araştırdık..

AJDA PEKKAN KONSERİ FİYATLARI

Ulaşılan bilgiye göre en düşük bilet fiyatı bin 500’TL’den başlıyor ve masa sıralamasına göre bilet fiyatı beş bin TL’ye kadar çıkıyor. Buna rağmen ünlü şarkıcının konserlerine talep üstüne talep yağıyor, biletler kapış kapış gidiyor.

Konser tadını ve Süperstar Pekkan'ı özleyen hayranları kesenin ağzını açıyor ve eğlencenin dibine vuracak gibi görünüyorlar.