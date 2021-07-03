Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakikaAdak nedir? Adak kurbanı ne zaman kesilir? Kurban bayramında kesilir mi? Adak kurbanını kimler yiyebilir?3 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Eleştirilerin odağı oldu: Ukrayna’da kadın askerlerden topuklu prova! 'Gerçek bir rezalet!'Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyorTekirdağ Çorlu'dan bir acı haber daha! Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldiSon dakika | Akdeniz'de Tunus açıklarında göçmen botu alabora oldu: 43 göçmen öldüŞeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi barıştı mı?EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen tüm kısıtlamalar 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Konserler, tiyatrolar ve birçok kültür sanat etkinliğine hasret kalan vatandaşlar için kötü bir haberimiz var.. Konserler pandemi sonrası cep yakıyor.. Ajda Pekka konserinin yayınlanan fiyatları dudak uçuklattı. İşte haberin detayları..

Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

Türk sanat camiasının önemli isimlerinden Ajda Pekkan, koronavirüs kapsamında getirilen yasakların sona ermesiyle, uzun süre ara vermek zorunda kaldığı sahnesine, sevenlerine kavuşuyor. Ajda Pekkan, 3 Temmuz 2021 tarihinde Bodrum’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

PARAYI VEREBİLEN, AJDA'YI DİNLER!

Pandemi sonrası her sanatçı gibi etkinliklere uzun bir ara veren Pekkan'ın, bomba gibi dönüşüyle herkesi kendine hayran bırakacağı hiç şüphesiz belli. Ancak Ajda Pekkan’ı dinlemek için mekâna gidecek olan hayranlarını uyaralım istedik. Konsere gitmek isteyen vatandaşlar kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Sizler için Ajda Pekkan’ın sahne alacağı mekânın giriş ücretlerini araştırdık..

Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

AJDA PEKKAN KONSERİ FİYATLARI

Ulaşılan bilgiye göre en düşük bilet fiyatı bin 500’TL’den başlıyor ve masa sıralamasına göre bilet fiyatı beş bin TL’ye kadar çıkıyor. Buna rağmen ünlü şarkıcının konserlerine talep üstüne talep yağıyor, biletler kapış kapış gidiyor. 

Konser tadını ve Süperstar Pekkan'ı özleyen hayranları kesenin ağzını açıyor ve eğlencenin dibine vuracak gibi görünüyorlar.

Ajda Pekkan konserine gitmek isteyenler, dikkat! Fiyatlar cep yakıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT