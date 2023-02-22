Ajdi Dajko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdi Dajko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ajdi Dajko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ajdi Dajko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ajdi Dajko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdi Dajko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ajdi Dajko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdi Dajko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdi Dajko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdi Dajko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdi Dajko 28 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Aϊντί Ντάικο şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdi Dajko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Ajdi Dajko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdi Dajko'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ajdi Dajko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdi Dajko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ajdi Dajko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdi Dajko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2020 yılında Ast.Tripoli U19

5 Ağustos 2021 yılında Asteras Tripoli

18 Ağustos 2022 yılında AEK Atina B

Ajdi Dajko kimdir

Ajdi Dajko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdi Dajko şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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Ajdi Dajko nereli

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