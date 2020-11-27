Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'e ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki Ajdin Hasic koronavirüs mü oldu? | Ajdin Hasic kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

AJDİN HASİC KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'tan rutin olarak yapılan koronavirüs testleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Daha önce koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış, sonrasında yapılan 2 testte ise negatif sonuç alan Hasic'in, son yapılan PCR testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

AJDİN HASİC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ajdin Hasić, 7 Ekim 2001 yılında dünyaya geldi. Bosnalı futbolcu Hasic, şu an Beşiktaş'ta- forma giymektedir.

GNK Dinamo Zagreb

Futbola Dinamo Zagreb takımında başladı.

Beşiktaş

30 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş takımı ile sözleşme imzaladı ve Ümraniyespor'a kiralandı.[1]

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına 13 Eylül 2020 tarihinde sezonun ilk haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Trabzonspor karşısında çıkarken, ilk 11'de yer aldı ve 72. dakikada yerini Jeremain Lens'e bıraktı

Ümraniyespor (kiralık)

Hasić, ilk profesyonel maçına Ümraniyespor formasıyla 15 Şubat 2020 tarihinde 1. Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Boluspor karşısında çıkarken, 71. dakikada Bahadır Taşdelen'in yerine oyuna dâhil oldu. Takımı adına ilk golünü, ilk kez ilk 11'de yer aldığı 21 Haziran 2020 tarihli maçta 1. Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük takımına attı. 2 Temmuz 2020 tarihinde 3-0 yendikleri Eskişehirspor karşısında iki asist yaptı.

Millî takım kariyeri

Hasić, Bosna-Hersek 17 yaş altı millî takımı adına ilk golünü 5 Ekim 2017 tarihinde 4-0 yendikleri Moldova'ya atarken, aynı zamanda hat-trick yaptı