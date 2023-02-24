Ajdin İslamagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin İslamagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin İslamagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin İslamagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin İslamagic 20 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Islamagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin İslamagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ajdin İslamagic'nin FK Gorazde U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin İslamagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin İslamagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin İslamagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin İslamagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin İslamagic şuan FK Gorazde U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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