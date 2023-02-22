Ajibola Adeleke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajibola Adeleke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajibola Adeleke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ajibola Adeleke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ajibola Adeleke 30 Ağustos 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ajibola Jason Adeleke şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ajibola Adeleke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Ajibola Adeleke'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ajibola Adeleke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ajibola Adeleke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Abia Warriors
Ajibola Adeleke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ajibola Adeleke şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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