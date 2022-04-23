Ak Kan ne demek, TDK'ya göre Ak Kan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak kan ne demek? Ak kan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ak kan kelimesi. Peki ak kan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ak kan nedir, ak kan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AK KAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak kan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ak kan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lenf



AK KAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ak kan bezi yangısı

