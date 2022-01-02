Ak Pak ne demek, TDK'ya göre Ak Pak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak pak ne demek? Ak pak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ak pak kelimesi. Peki ak pak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ak pak nedir, ak pak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AK PAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak pak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ak pak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bembeyaz, temiz, parlak

- Saçı sakalı ağarmış



AK PAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

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