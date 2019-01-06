AK Parti 17 ilçenin de belediye başkan adayını açıkladı
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de AK Parti'nin 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak ilçe belediye başkanlarını ilan etti.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI
Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avni Örki olurken, 5 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile birlikte 10 ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.
AK PARTİ DENİZLİ'DE 2 İLÇEDE MHP'Yİ DESTEKLEYECEK
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Çal ve Buldan olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.
Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik ve Çal'da Fethi Akcan Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK PARTİ BAZI BELEDİYE ADAYLARINI DEĞİŞTİRDİ
AK Parti 5 ilçe belediye başkan adayını değiştirerek Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in yerine Avni Örki'yi, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'ın yerine Şeref Turan'ı, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ün yerine Hüsnü Yılmaz, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol'un yerine Hüseyin İnamlık ile Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven yerine ise Niyazi Vural'ı aday gösterdi.
AK Parti'nin Denizli'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Acıpayam: Hulisi Şevkan
Babadağ: Salim Demirezen
Baklan: Yusuf Gülsever
Bekilli: Mustafa Çoban
Beyağaç: Mustafa Akçay
Bozkurt: Hamdi Cin
Çameli: Cengiz Arslan
Çardak: Hüsnü Yılmaz
Çivril: Niyazi Vural
Güney: Halil Ayhan
Honaz: Turgut Devecioğlu
Kale: Mehmet Salih Sağnıç
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
Serinhisar: Şeref Turhan
Tavas: Hüseyin İnamlık
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu
Pamukkale: Avni Örki
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