AK Parti 18. yılına özel marş hazırladı
AK Parti'nin 18. yılına özel hazırladığı marş, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
AK Partinin kuruluşuna özel hazırlanan marşa klip yapıldı.
Klipte, 2001'den başlanılarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihi yıl yıl anlatılıyor.
Twitter'dan yayınlanan marşın videosu ile "Haydi daha ileri! Hizmet bekliyor millet, Tarihe sözümüz var" ifadedeleri kullanıldı.
Parti'nin yayınlanan klibi kısa sürede binlerce rt ve beğeni alırken yüzlerce de yorum aldı.
Haydi daha ileri!— AK Parti (@Akparti) August 22, 2019
Hizmet bekliyor millet,
Tarihe sözümüz var#GelecekBizimElbet pic.twitter.com/5tDcoVKcYf
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