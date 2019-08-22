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  3. AK Parti 18. yılına özel marş hazırladı

AK Parti 18. yılına özel marş hazırladı

AK Parti'nin 18. yılına özel hazırladığı marş, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

AK Partinin kuruluşuna özel hazırlanan marşa klip yapıldı.

Klipte, 2001'den başlanılarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihi yıl yıl anlatılıyor.

Twitter'dan yayınlanan marşın videosu ile "Haydi daha ileri! Hizmet bekliyor millet, Tarihe sözümüz var" ifadedeleri kullanıldı.

Parti'nin yayınlanan klibi kısa sürede binlerce rt ve beğeni alırken yüzlerce de yorum aldı.

 

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