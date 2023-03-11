AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? AK Parti milletvekili başvuru formu

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidecek. Seçmenler oy kullanarak cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Bu kapsamda AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerden başvuru ücreti alınıyor. Aday olmak isteyenler de AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. AK Parti milletvekili başvuru formu da araştırılanlar arasında. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NEDİR?

AK Parti 2023 yılında milletvekili adayı olmak isteyen erkek adaylar 6 bin TL, kadın adaylar 3 bin TL ücret ödeyecek. Engelli adaylar için özel bir istisna uygulayacak AK Parti 1000 lira karşılığı aday adayı listesine isminin eklenmesine imkân tanıyor.

Öte yandan söz konusu ücretler AFAD'a bağış olarak yatırılacak.

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY BAŞVURU FORMU

AK Parti milletvekili aday başvuru formu henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı anda haberimize eklenecektir.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin yatırdığı başvuru ücreti geri alınamamaktadır.