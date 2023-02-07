Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de etkili oldu. Depremin vurduğu illerden biri olan Adıyaman'dan da acı haberler geldi.

BİRÇOK YAKINININ CANSIZ BEDENİ DE ÇIKARILDI

Deprem nedeniyle enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Enkazda AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

BİR GÜN ÖNCE CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞ

Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

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16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

AK Parti Aydın Milletvekili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.