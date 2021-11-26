AK Parti anket yaptırdı, çıkan sonuçlar şaşırtmadı! İşte vatandaşların sorunları: Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı

Türkiye için önemli bir eşik olan 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olan seçimler öncesi AK Parti çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların nabzının tutulması için 2 bin kişiyle anket yapıldı. Yapılan ankette vatandaşlara ‘Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?’ sorusu yöneltildi.

İŞTE VATANDAŞLARIN SORUNLARI

Anketten çıkan sonuçlar ise vatandaşların en büyük sorununu gözler önüne çevirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre vatandaşların yüzde 60'ndan fazlasının ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikâyet ettiği öğrenildi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ OLARAK İKTİDAR GÖRÜLÜYOR

Vatandaşların ekonomik sorunların çözümü konusunda muhalefet yerine iktidarı işaret ettiği ifade edildi. Vatandaşların genel olarak ekonomik sorunlarda değerlendirmeler yaptığı, terör ve eğitim gibi konularda şikayetlerinin sıfırlandığı tespitine varıldı.

5 BİN KİŞİYLE ANKET YAPILACAK

Öte yandan AK Parti'nin önümüzdeki ay, 5 bin kişiyle yapacağı ankette ‘hangi partiye oy vereceği' sorulacak. AK Parti kurmayları söz konusu anket hakkında, "Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar” ifadelerini kullandı. AK Parti, anketi birkaç hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.