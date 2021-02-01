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AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7'nci olağan kongresinde mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın güven tazeleyerek görevde kalmasına karar verilmesi üzerine, arama motorlarında AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı

AK Parti Antalya İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi kapsamında, Antalya İl Başkaı Ethem Taş, güven tazeledi. Yeniden aynı göreve layık görülen Başkan Taş'ın hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI ETHEM TAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1983 yılında Antalya'da doğan 38 yaşındaki Ethem Taş, ilkokul ve orta okulu Antalya'da bitirdikten sonra Liseyi Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2001 yılında tamamladı.

2003-2008 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu.

Hukuk Fakültesini 2008 yılında tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine başladı.

Şu an halen serbest olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı

2009-2010 yıllarında AK Parti Muratpaşa ilçe yönetiminde siyasi ve hukuki işler başkanlığı, 2012 yılı haziran ayında gerçekleşen 4.Olağan İl kongresinde AK Parti Antalya İl yönetim kurulu üyeliği, İl Eğitimcisi ve İl hukukçusu olarak görev aldı.

2015 yılı Ocak ayında gerçekleşen 5. Olağan Kongrede yönetime tekrar girerek İl Başkan Yardımcılığı Seçim İşleri Başkanlığı görevini yapmıştır.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı

26 Kasım 2017 de gerçekleşen 4. AK Parti Kepez İlçe Kongresinde Kepez İlçe Başkanı olarak seçildi.

10 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 6.Olağan İl Kongresinde Ak Parti Antalya İl Başkanı olarak seçilmiştir ve bu görevine devam etmektedir.

Ethem Taş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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