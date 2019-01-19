AK Parti Bafra Belediye başkan adayı Hamit Kılıç Kimdir?

AK Parti Bafra belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Bafra Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Bafra belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Bafra Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Bafra Belediye Başkanı Adayı Hamit Kılıç oldu.

Hamit Kılıç Kimdir?

1967 yılında Bafra’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Bafra’da yaptı. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. 1990 yılında kurduğu Sıhhat Tekstil Ltd. Şti. ile iş hayatına başladı. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nda üç dönem Meclis Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, iki dönem Bafra Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, İmam-Hatip Okulları Platformu Bafra Temsilciliği, Yavuz Selim Vakfı Bafra Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bafra Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Meclis 1. Başkan Vekili, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.