AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Bayrampaşa Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık Cumartesi günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Bayrampaşa Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Atila Aydıner Kimdir?

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olan Aydıner, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Refah Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, iyi derecede İngilizce bilmektedir.