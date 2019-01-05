AK Parti Buca Belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa Arslan Kimdir?

AK Parti Buca belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Buca Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Buca belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Buca Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Buca Belediye Başkanı Adayı Mustafa Arslan oldu.

Mustafa Arslan Kimdir?

1975 İzmir doğumlu olan Mustafa Arslan, ilk-orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programına kabul edildi.

Sanayici olan Mustafa Arslan, ahşap plastik kompozit yapı malzemeleri üreten firmanın ortaği ve Genel Müdürlüğü görevini icra etmektedir.

AK Parti'nin birçok kademesinde görev alan Arslan, son olarak Buca İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.