Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan kimdir?

Yeni dönemde Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'na Davut Gürkan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yaptığı görüşme neticesinde Eski İl Başkan Yardımcısı ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı Ak Parti Bursa İl Başkanı olarak atadı. Peki Davut Gürkan kimdir?

DAVUT GÜRKAN KİMDİR?

6 başkan adayı arasından seçilen Davut Gürkan hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Bursa'da yaşayan Gürkan hakkında şuan için pek fazla bilgi bulunmuyor.

Yeni Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanıdır. 11 Kasım 2020 günü Ayhan Salman'ın yeni dönemde görev almayacağının açıklanmasının ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'na gelecek yeni isim merak konusu olmuştu. Daha sonra Temayül yoklamaları ve yapılan mülakatların ardından adaylık için 6 isim boy gösterdi.

İşte o isimler;

Davut Gürkan

Nazım Maral

Ali Yılmaz

Gökay Bilir

Hasan Çepni

Mustafa Yavuz

Adaylar Pazar günü İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde pazar günü İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Gerçekleşen görüşmenin ardından bugün İl Başkanlığı görevi Davut Gürkan'a verildi.