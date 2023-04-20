AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi!

AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi!

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi!

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

ERKAN KANDEMİR DUYURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." dedi.

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