Ak Parti Denizli Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay kimdir

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay oldu.

Akçay, 1968 yılında Beyağaç'ta doğdu. Ilk, orta ve lise öğrenimini Beyağaç'ta tamamladı. Lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nü, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesi'ni ve Anadolu Üniversitesi Kütahya Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Işletme Bölümü'nü bitirdi. 6 yıl kamu ve özel sektör kuruluşlarının değişik kademelerinde çalıştıktan sonra 1993 yılında serbest muhasebeci olarak kendi işyerini kurdu. 2007 yılında ise serbest muhasebeci mali müşavir oldu. 2009 yılında yapılan mahalli seçimlerde Beyağaç Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ingilizce bilen Akçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.