Ak Parti Denizli Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Denizli Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan oldu

CENGİZ ARSLAN KİMDİR?

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan özgeçmişini şu şekilde anlatıyor; "1972 yılında Çameli ilçesi Kızılkaya köyünde dünyaya geldim. İlk okulu Kızılkaya İlköğretim okulu, ortaokulu Çameli Ortaokulu'nda okudum.



1990 yılında, Denizli Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümünden mezun olup hemen iş hayatına atıldım.



İlk olarak Küçüker tekstil serbest piyasada çalıştıktan sonra, 1991 yılında T.E.K da teknisyen olarak göreve başladım. 1992 yılında ilçe işletme sorumlusu olarak idarecilik hayatıma başladım.



1994 yılında T.E.K nun bölünmesiyle TEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş de aynı ünvan ile çalışmaya devam ettim.1995 yılında 18 aylık vatani görevimi tamamladıktan sonra 6 ay Baklan ilçesinde görev yaptım daha sonrasında tekrar ilçem Çameli'de görevime devam ettim.



2005 yılında Menderes EDAŞ, 2008 yılında Aydın, Denizli ve Muğla illerinin de özel sektöre devri ile Aydem EDAŞ şirketinde ilçe işletme yönetmen ünvanı ile görev yaptım.



Evli ve 2 çocuk babasıyım. Eşim, İlgin Arslan. Oğullarım, Aykut ve Atalay Arslan. Büyük oğlum Pamukkale üniversitesi, küçük oğlum ise Honaz Himmet-Nimet Anadolu lisesinde eğitim görmektedir.



Annem ve babam sağ olup Kızılkaya köyünde ikamet etmekteler ve tarım bağkurundan emekliler. 1 erkek 1 de kız kardeşim var. Ailede 3 kardeşin en küçüğüyüm. Erkek kardeşim çiftçilik yapmakta kız kardeşim ise ev hanımıdır."