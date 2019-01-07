Ak Parti Denizli Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Part Denizli Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan oldu.

HALİL AYHAN KİMDİR?

Halil Ayhan, 1961 yılında Güney'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Güney'de tamamladı.



1985 Yılında Güney Mal Müdürlüğün'de memuriyete başladı Memuriyet döneminde İlçe sorunları ile ilgilenip İlçe halkı ile her zaman iç içe oldu,1994 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Güney Belediye Başkanlığına seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı.



Görev taptığı süre çerisinde İlçemizin pekçok önemli sorununu çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanlığı görevi sonrasında ticarete atıldım, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Güney İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi.