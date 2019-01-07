AK Parti Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Pari Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu oldu. Peki Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

MUHAMMET SUBAŞIOĞLU KİMDİR?

30 Eylül 1972 tarihinde Denizli’de doğdu. Çocukluğu şu an Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gümüşler beldesinde geçti. İlköğrenimine Gümüşler Musa Kazım Manasır İlkokulunda başlayan Subaşıoğlu, eğitim-öğretim sürecini Tavas Lisesi (orta kısım) ve Denizli İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1995 yılında Onur Diploması ile mezun oldu. 1996-2001 yılları arasında bir Katılım Bankasında müfettiş olarak çalışan Subaşıoğlu, 2001 yılından bugüne Denizli’de Mali Müşavirlik ile beraber İletişim sektöründe ticaret ile iştigal ediyor.